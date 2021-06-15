В Ростовской области 16-летний парень на скутере пострадал в ДТП

В Ростовской области 16-летний парень за рулем скутера врезался в кучу кирпичей. ДТП случилось после полуночи 17 июня в станице Большая Мартыновка.По предварительной информации, накануне подросток купил скутер с рук. Он решил покататься ночью на двухколесном транспорте. Парень без водительских прав ехал по улице Сельской с выключенными фарами. В районе дома № 45 юный водитель не справился с управлением и врезался в кучу кирпичей у подворья. Парень катался без мотошлема, поэтому травм избежать не удалось.- В результате ДТП подростка госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.