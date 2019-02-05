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На Дону мужчина, насквозь пробивший ломом жениха своей племянницы, отправился в тюрьму

На Дону мужчина, насквозь пробивший ломом жениха своей племянницы, отправился в тюрьму
Убитый Максим Окороков
Мужчина, убивший ломом жениха своей племянницы, получил девять лет колонии строго режима. Областной суд Ростова 6 февраля оставил в силе решение первой инстанции.

Напомним, 24-летний Максим Окороков погиб в хуторе Скачки-Малюгин 13 ноября 2017 года. В тот день отец его невесты пригласил парня на встречу. Он собирался отговорить его от свадьбы – молодой человек был из небогатой семьи и имел четверых детей от первого брака.

На разговор мужчина для пущей убедительности пригласит своего брата. Тот захватил с собой лом.

Максим, приехав на место, понял, что встреча ничем хорошим не закончится. Он решил уехать. Дядя невесты не захотел отпускать парня и метнул в его машину лом. Он пробил лобовое стекло, прошёл через грудную клетку молодого человека и вышел через почку. От полученных травм он скончался на месте

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