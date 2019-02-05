На Дону мужчина, насквозь пробивший ломом жениха своей племянницы, отправился в тюрьму



Убитый Максим Окороков

Мужчина, убивший ломом жениха своей племянницы, получил девять лет колонии строго режима. Областной суд Ростова 6 февраля оставил в силе решение первой инстанции.



Напомним, 24-летний Максим Окороков погиб в хуторе Скачки-Малюгин 13 ноября 2017 года. В тот день отец его невесты пригласил парня на встречу. Он собирался отговорить его от свадьбы – молодой человек был из небогатой семьи и имел четверых детей от первого брака.



На разговор мужчина для пущей убедительности пригласит своего брата. Тот захватил с собой лом.



Максим, приехав на место, понял, что встреча ничем хорошим не закончится. Он решил уехать. Дядя невесты не захотел отпускать парня и метнул в его машину лом. Он пробил лобовое стекло, прошёл через грудную клетку молодого человека и вышел через почку. От полученных травм он скончался на месте