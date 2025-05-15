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Ларек с шаурмой загорелся в Батайске

Ларек с шаурмой загорелся в Батайске
В Батайске сгорел ларек с шаурмой. Происшествие случилось 15 мая около 1:30 на улице Куйбышева, 165В.

По словам очевидцев, прозвучал взрыв, после чего из ларька начал подниматься дым. Огонь быстро охватил ближайшие постройки.

На место инцидента прибыли 14 пожарных на трех машинах. Возгорание удалось потушить примерно через час. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Никто не пострадал. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: соцсети
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