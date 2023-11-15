Количество пострадавших в жестком ДТП под Таганрогом увеличилось до 11

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Количество пострадавших в ДТП на трассе Таганрог – Беглица увеличилось с 9 до 11. Информацию сообщили в УГИБДД по Ростовской области.- Разовая медицинская помощь была оказана семи гражданам. Еще четырех человек госпитализировали, - добавили в ведомстве.Напомним, авария случилась 15 ноября около 08:30. Неподалеку от села Новобессергеневка водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не увидел дорожный знак «Движение прямо» и на полном ходу столкнулся с «Ладой Вестой». Легковушка пошла на обгон сзади. От сильного удара машина вылетела в кювет, а микроавтобус опрокинулся на бок.