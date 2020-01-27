Увеличилось количество пострадавших в массовом ДТП на трассе в Ростовской области



Стало известно о новых пострадавших в результате жуткого ДТП на трассе М-4 «Дон». Трагический случай произошёл в Аксайском районе Ростовской области около 8:30 29 января.



Страшную аварию спровоцировал 60-летний водитель фуры «Сканиа». Предположительно, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время там ехали три авто. Грузовик врезался в маршрутку «Мерседес Виано» под управлением 29-летнего парня и автобус ПАЗ Платов — ж/д вокзал, за рулём которого сидел 38-летний мужчина. Четвёртым участником аварии стала легковушка «Рено Сандеро».



- В результате ДТП погибли водители ПАЗа и «Мерседеса», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Медицинская помощь понадобилась десяти людям. Восьмерых из них госпитализировали.