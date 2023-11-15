Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Таганрогом

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Таганрогом
Стали известны подробности аварии под Таганрогом. ДТП случилось 15 ноября около 8:30 в Неклиновском районе.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 59-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» ехал по дороге Таганрог-Беглица. На 3-м километре он свернул влево, нарушив требование знака «Движение прямо». В этот момент 19-летний парень за рулем попутной «Лады Весты» шел на обгон.

Избежать столкновения не удалось. От удара легковушка вылетела в кювет, а микроавтобус завалился на бок.

- В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью, - сообщили в ведомстве. - На данный момент количество пострадавших уточняется.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.