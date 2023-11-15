Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Таганрогом
Стали известны подробности аварии под Таганрогом. ДТП случилось 15 ноября около 8:30 в Неклиновском районе.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 59-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» ехал по дороге Таганрог-Беглица. На 3-м километре он свернул влево, нарушив требование знака «Движение прямо». В этот момент 19-летний парень за рулем попутной «Лады Весты» шел на обгон.
Избежать столкновения не удалось. От удара легковушка вылетела в кювет, а микроавтобус завалился на бок.
- В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью, - сообщили в ведомстве. - На данный момент количество пострадавших уточняется.