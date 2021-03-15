К поиску без вести пропавшего жителя Ростовской области подключились следователи

Следователи подключились к поиску без вести пропавшего жителя Зерноградского района Ростовской области – 40-летнего Сергея Бабенкова.Мужчина прописан по адресу: поселок Новые Постройки, улица Вольная, дом №10, квартира один. В конце ноября прошлого года он ушел из дома, одетый в черный пуховик, камуфляжные коричневые брюки, вязаную шапку с красными полосками и черные утепленные галоши. С тех пор местонахождение Сергея неизвестно.Пропавший худощавый, кареглазый, смуглый, рост – около 174 сантиметров. Говорит быстро, речь ясная, голос звонкий.Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Бабенкова, сообщите по телефону: 8 (928) 1000 671.