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К поиску без вести пропавшего жителя Ростовской области подключились следователи

К поиску без вести пропавшего жителя Ростовской области подключились следователи
Следователи подключились к поиску без вести пропавшего жителя Зерноградского района Ростовской области – 40-летнего Сергея Бабенкова.

Мужчина прописан по адресу: поселок Новые Постройки, улица Вольная, дом №10, квартира один. В конце ноября прошлого года он ушел из дома, одетый в черный пуховик, камуфляжные коричневые брюки, вязаную шапку с красными полосками и черные утепленные галоши. С тех пор местонахождение Сергея неизвестно.

Пропавший худощавый, кареглазый, смуглый, рост – около 174 сантиметров. Говорит быстро, речь ясная, голос звонкий.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Бабенкова, сообщите по телефону: 8 (928) 1000 671.

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