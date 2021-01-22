Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Без вести пропавшего уроженца Новочеркасска разыскивают в Тульской области

Без вести пропавшего уроженца Новочеркасска разыскивают в Тульской области
Без вести пропавшего уроженца Новочеркасска Сергея Каленского разыскивают в Тульской области. Ориентировку на мужчину, который прописан в поселке Горном Красносулинского района Ростовской области, разместил отдел полиции «Воловское» МО МВД РФ «Богородицкий».

27 декабря мужчина ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. Около 21 часа зашел в придорожное кафе под названием «Левша», расположенное на 261-м километре трассы М-4 «Дон» (Воловский район Тульской области), и исчез. С тех пор местонахождение Сергея неизвестно.

Пропавший спортивного телосложения, рост – 180-190 сантиметров, на вид – до 35 лет. Был одет в пуховик, серый свитер, обут в коричневые туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Каленского, сообщите по телефонам: 8 (48768) 2-14-02 или 102 (отделение полиции «Воловское»).

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.