Без вести пропавшего уроженца Новочеркасска разыскивают в Тульской области

Без вести пропавшего уроженца Новочеркасска Сергея Каленского разыскивают в Тульской области. Ориентировку на мужчину, который прописан в поселке Горном Красносулинского района Ростовской области, разместил отдел полиции «Воловское» МО МВД РФ «Богородицкий».27 декабря мужчина ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. Около 21 часа зашел в придорожное кафе под названием «Левша», расположенное на 261-м километре трассы М-4 «Дон» (Воловский район Тульской области), и исчез. С тех пор местонахождение Сергея неизвестно.Пропавший спортивного телосложения, рост – 180-190 сантиметров, на вид – до 35 лет. Был одет в пуховик, серый свитер, обут в коричневые туфли.Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Каленского, сообщите по телефонам: 8 (48768) 2-14-02 или 102 (отделение полиции «Воловское»).