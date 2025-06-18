Цветы Дона: В Ростове проходит выставка цветов родного края

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону проходит выставка, посвященная цветам родного края. Внимание привлекла картина «Анемоны и лимоны», написанная в 1952 году Натальей Котляровой. Несмотря на то, что с 6 лет она была прикована к инвалидному креслу, ее талант раскрылся благодаря поддержке художников. Наталья быстро стала участницей множества региональных и всероссийских выставок.На картине «Анемоны и лимоны» на фоне сине-коричневого полотна художница изобразила черную столешницу, на которой располагается стеклянный поднос. По центру подноса стоит графин с листьями папоротника и букетом белых анемонов. Вокруг лежат лимоны, один из которых надрезан и отправлен в стакан с прозрачной водой.Также внимание привлек натюрморт «Маки». Художница Галина Пашина (Щурий) написала картину в 2018 году. Яркие красные цветы на холсте передают летнее и беззаботное настроение. Художница является членом Союза художников России и активно участвует в выставках.Картина с необычным названием «Панычи» была написана Сергеем Мацкиевым в 2013 году. На картине изображены циннии разных оттенков, которые стоят в глиняной вазе на накрытом тканью стуле. За цветами расположен деревенский дом, детали которого можно рассматривать долгое время. Мацкиев Сергей – талантливый и востребованный художник, с более чем 100 живописными полотнами в своем портфолио.В 1997 году художник Геннадий Запечнов нарисовал картину «Весенний натюрморт». Профессиональные мазки кистью и нежные оттенки на полотне помогли раскрыть пышный букет сирени. Геннадий Запечнов является народным художником России, также неоднократно участвовал в выставках, в том числе зарубежных.Эти и другие картины можно посмотреть в Ростовском областном музее изобразительных искусств (пр-кт. Чехова, д. 60), выставка продлится до 14 июля. Вход – 20 руб.Музей работает с 10.00 до 18.00 ПН-ВС. ВТ – выходной.