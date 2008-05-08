Пьяный дончанин сообщил о теракте в Северной Осетии

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24-12-2015, 09:05
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Происшествия-Комментарии
В Сальске 23 декабря около двенадцати часов дня на телефон директора детского сада, расположенного на переулке Спортивный, поступил анонимный звонок. Подробнее...
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17-04-2015, 12:04
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Происшествия-Новости
11 марта 2014 года мужчина позвонил в магазин «СпортМасте... Подробнее...
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20-08-2012, 08:17
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Люди-Новости
Злоумышленник сказал стражам правопорядка, что взрыва не будет, если по указанному адресу приедет полиция Подробнее...
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5-08-2010, 22:09
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13-08-2008, 12:25
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Люди-Новости
На днях представители ростовского филиала «Почты России» посетили оздоровительный комплекс «Казачок», который стал «домом» для жителей Южной Осетии. Подробнее...
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8-05-2008, 10:55
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Спорт-Новости
Мастера конного спорта достойно выступили на турнире в Северной Осетии. Подробнее...