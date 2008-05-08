

Пьяный дончанин сообщил о теракте в Северной Осетии. Мужчина позвонил на телефон Единой дежурно - диспетчерской службы «112» Ростовской области и рассказал о готовящемся взрыве на территории республики.

- Анонимное сообщение поступило 2 января около 18 часов, - рассказали в пресс-службе МВД по РСО-Алания. - В результате совместных действий сотрудников МВД Ростовской области и РСО-Алания личность звонившего была установлена.



Лжетеррористом оказался ранее судимый 58-летний мужчина. Звонок он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного госпитализировали в психоневрологический диспансер с диагнозом «шизофрения».

