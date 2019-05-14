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Пьяный житель Ростовской области с просроченными правами сбил инспектора ДПС

Пьяный житель Ростовской области с просроченными правами сбил инспектора ДПС
Сразу несколько пунктов правил дорожного движения нарушил житель Ростовской области. Мужчина попал в ДПТ в Суровикинском районе Волгоградской области 15 мая.

По предварительной информации, в начале десятого вечера 60-летний дончанин в состоянии алкогольного опьянения ехал на скутере по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Водитель двигался в направлении станицы Обливской. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил 26-летнего инспектора ДПС, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
- В результате полицейский с переломом ноги доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области. - По факту ДТП проводится проверка.

Кроме того, что мужчина был пьян, его права оказались просроченными, а на скутере отсутствовали номера.

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