Защитник московского «Спартака-2» может стать членом ФК «Ростов»



В тренерском штабе «желто-синих» рассматривают кандидатуру на трансфер Шамсиддина Шанбиева. Футболист уже провел несколько игр за «Ростов» в матчах сербского клуба «Раднички» и словацкого «Тренчин».



21-летний Шамсиддин в футболе - с семи лет. В 2016 году стал играть за «Спартак-2» в качестве полузащитника. Через какое-то время его переставили в линию защиты. Если «Ростов» одобрит кандидатуру Шанбиева, для игрока это будет первый в его карьере трансфер.



По данным портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро. На данный момент это самый недорогой футболист, которого может приобрести ФК «Ростов».