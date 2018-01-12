«Ростов-Дон» крупно переиграл «АГУ-АдыИФ»: фоторепортаж



Ростовские гандболистки одолели соперниц из Майкопа – 38:24.

«АГУ-АдыИФ» расположился в середине турнирной таблицы. «Ростов-Дон» же ведет погоню за вырвавшимися вперед «Ладой» и «Астраханочкой». Эти факты говорили о том, что донской клуб должен побеждать, что он и сделал.



В самом начале матча спортсменки из столицы Адыгеи какое-то время сдерживали натиск более именитых и мастеровитых соперниц. «АГУ-АдыИФ» даже вел в счете – 1:0, 3:2, 4:3. Силы, однако, при этом все равно были не равны. К середине тайма «Ростов-Дон» уже оторвался на комфортное расстояние в три мяча (8:5). И хотя разница больше 10 минут и держалась в 2-3 гола, на перерыв команды пошли при приятных для ростовчан цифрах на табло – 16:11.

Второй тайм для «желто-черных» выдался очень результативным. Никогда еще в этом сезоне подопечные Фредерика Бужана не забивали так много за один тайм – 22 точных броска. Очень быстро разница выросла до 10 голов, а к концу поединка отрыв увеличился до отметки в 14 мячей. В итоге «Ростов-Дон» одержал крупную ожидаемую победу, девятую в сезоне.



Чаще других вратарей «АГУ-АдыИФ» огорчали Валерия Маслова, Виктория Борщенко и Александрина Кабрал Барбоса - по пять голов. У гостей же лучшим снайпером стала Ольга Исаченко – восемь мячей. Высоким КПД отличились голкиперы ростовчанок. Маисса Пессоа отбила семь бросков по своим воротам из 17 (41%), а Анна Седойкина – 13 из 27 (48%).



В активе ростовского клуба теперь 18 баллов (два проигрыша и девять побед). С таким багажом «Ростов-Дон» пока может претендовать только на третью строчку турнирной таблицы российской Суперлиги, позади тольяттинской «Лады» и «Астраханочки». 15 января дончанки будут принимать волгоградское «Динамо-Синара», которое сегодня праздновало выездную победу над «Ставропольем-СКФУ» - 26:25.

