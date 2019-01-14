ГК «Ростов-Дон» одержал еще одну победу в чемпионате России



Донские гандболистки в Астрахани одолели местную «Астраханочку» - 32:29. Подопечные Амброса Мартина продолжают играть в плотном графике. Два дня назад был матч в Волгограде, и вот - новая игра. Нельзя сказать, что «Ростов-Дон» продемонстрировал свою лучшую игру, но два очка были добыты. И это главное.



Стартовый отрезок лучше провели именно гости. «Желто-черные» быстро повели в счете, и к пятой минуте игры отрыв уже был весомым – 5:2. Далее, правда, в борьбу включилась и «Астраханочка». К середине тайма она сумела сравнять счет – 9:9. А потом пошла очень вязкая и равная игра, мяч в мяч. После получаса игры на табло было минимальное преимущество команды хозяев – 18:17.



Примерно та же картина была и во втором тайме – та же борьба за каждый мяч и то же шаткое преимущество, переходящее из рук в руки. Судьба матча решилась в последние десять минут. «Ростов-Дон», как оказалось, был намного более выносливым и сумел сохранить силы на конец матча. Гости повели в три мяча и своего уже не упустили. Итог – очередная победа ростовчанок – 32:29.



Лучше других атаковали Виктория Борщенко (8 мячей) и Анна Сень (6 попаданий) у «Ростов-Дона» и Дарья Самохина (11) у «Астраханочки». Стоит отметить и уверенную игру голкипера дончанок Маиссы Пессоа, отразившей 8 бросков по своим воротам из 19 (42%).



В параллельных играх «Кубань» (Краснодар) превзошла «Университет» (Ижевск) - 37:17, а «Звезда» (Звенигород) в упорной борьбе сломила сопротивление «Луча» (Москва) - 28:27.



Этот выигрыш стал для «Ростов-Дона» 14-м в сезоне, т. е. 14 из 14, что позволяет занимать ему первую строчку турнирной таблицы российской Суперлиги.



Очередная игра состоится 19 января. В этот день чемпион России будет принимать в донской столице середняка чемпионата России – «Ставрополье».