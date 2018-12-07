Жительница Ростовской области слепила из снега Снежную королеву



Жительница Ростовской области слепила Снежную королеву. Скульптура появилась в Каменске-Шахтинском на улице Пивоварова.



По словам автора необычного снеговика Анны Фоминой, на работу ушло около часа.



- На то, чтобы слепить Снежную королеву меня вдохновила дочь. Детки катали снежные комы, а я придавала фигуре образ, - рассказала Анна. – Обычной палочкой я придала королеве лицо и формы. По образованию я учитель рисования, может быть поэтому получилась такая хорошая снежная «статуя».



Стоит отметить, что творчество девушки и ее дочери оценили сотни каменчан. Все как один отметили, что скульптура просто восхитительна и теперь ее нужно слепить в полный рост.



Девушка добавила, что как только снега выпадет больше, то они с дочерью слепят кого-то еще.

