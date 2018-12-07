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Жительница Ростовской области слепила из снега Снежную королеву

Жительница Ростовской области слепила из снега Снежную королеву
Жительница Ростовской области слепила Снежную королеву. Скульптура появилась в Каменске-Шахтинском на улице Пивоварова.

По словам автора необычного снеговика Анны Фоминой, на работу ушло около часа.

- На то, чтобы слепить Снежную королеву меня вдохновила дочь. Детки катали снежные комы, а я придавала фигуре образ, - рассказала Анна. – Обычной палочкой я придала королеве лицо и формы. По образованию я учитель рисования, может быть поэтому получилась такая хорошая снежная «статуя».
Жительница Ростовской области слепила из снега Снежную королеву
Стоит отметить, что творчество девушки и ее дочери оценили сотни каменчан. Все как один отметили, что скульптура просто восхитительна и теперь ее нужно слепить в полный рост.

Девушка добавила, что как только снега выпадет больше, то они с дочерью слепят кого-то еще.
Жительница Ростовской области слепила из снега Снежную королеву

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