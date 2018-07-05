Жители Дона стали больше тратить на продукты и предметы для дома



В Ростовской области жители стали больше тратить. Об этом сообщает Ростовстат.



Так, расходы жителей Дона увеличились на 9,2%. Если ранее на одного члена семьи в месяц приходилось около 14 тысяч рублей, то сейчас расходы выросли почти на 1,5 тысячи - 15,4 тысячи рублей. Чаще всего дончане тратят, конечно, на продукты. В связи с удорожанием продуктов питания расходы стали выше.



Так, если сейчас на покупку продуктов на одного человека уходит примерно 5 тысяч рублей, то ранее эта цифра была на 4,2% меньше, что говорит о существенном росте. При этом установлено, что чаще всего жители области питаются не дома, а в кафе и учреждениях фастфуда. Тратят на питание вне дома на каждого члена семьи по 715 рублей в месяц.



Кроме того, увеличились расходы на покупку товаров для дома и мебели, а также траты на коммунальные платежи. Реже стали покупать строительные материалы.