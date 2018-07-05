Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жители Дона стали больше тратить на продукты и предметы для дома

Жители Дона стали больше тратить на продукты и предметы для дома
В Ростовской области жители стали больше тратить. Об этом сообщает Ростовстат.

Так, расходы жителей Дона увеличились на 9,2%. Если ранее на одного члена семьи в месяц приходилось около 14 тысяч рублей, то сейчас расходы выросли почти на 1,5 тысячи - 15,4 тысячи рублей. Чаще всего дончане тратят, конечно, на продукты. В связи с удорожанием продуктов питания расходы стали выше.

Так, если сейчас на покупку продуктов на одного человека уходит примерно 5 тысяч рублей, то ранее эта цифра была на 4,2% меньше, что говорит о существенном росте. При этом установлено, что чаще всего жители области питаются не дома, а в кафе и учреждениях фастфуда. Тратят на питание вне дома на каждого члена семьи по 715 рублей в месяц.

Кроме того, увеличились расходы на покупку товаров для дома и мебели, а также траты на коммунальные платежи. Реже стали покупать строительные материалы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.