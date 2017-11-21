Вдоль Темерника в Ростове появятся набережная и отели, а в «Суворовском» благоустроят балку Чард



В Ростове прошло очередное заседание Совета по инвестициям. В текущем году в донской столице реализовано 13 проектов, объем инвестиций составил 4,4 млрд рублей, создано более 516 новых рабочих мест.



О ходе реализации инвестиционных проектов в Октябрьском районе Ростова рассказал глава района Юрий Золотарев. Одним из важных векторов развития этой части города является благоустройство микрорайона «Суворовский». В 2018 году на территории жилого комплекса начнётся реализация масштабного экологического проекта - благоустройство балки Чард.

– По итогам реализации проекта на территории 136 га появятся торговый центр, физкультурно-спортивный комплекс с открытыми площадками, крытый физкультурно-спортивный комплекс, спортивные площадки, центр общения и досуговых занятий, предприятия торговли и общественного питания, благоустроенные пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, водоем, - рассказал представитель инвестора - заместитель генерального директора по строительству АО «Ростовское» Владимир Шарлай.



Объем инвестиций в данный проект составляет 934 млн рублей, его планируется завершить в 2022 году. В настоящее время на территории проведено межевание земельных участков под будущие объекты, построены открытые физкультурно-спортивные площадки общей площадью 0,39 га.



Ещё один интересный с точки зрения экологии проект «Развитие многофункционального комплекса «Надежда» и набережной реки Темерник презентовал Совету по инвестициям инициатор проекта - директор ООО «Вавилон-Авто» Тигран Казарян. Инвестор планирует реконструировать территорию санатория «Надежда» и благоустроить набережную реки Темерник. Вдоль водоёма предприниматель собирается построить несколько отелей, апартаменты длительного проживания и оздоровительные учреждения, а также православную и армянскую апостольскую церкви, летний театр и музей дружбы народов.



Первый этап проекта – создание набережной реки Темерник – планируется завершить к 2022 году. В его рамках будет построено два пешеходным моста через реку, обустроены пешеходные и велодорожки, деревянные пристани, высажены деревья и кустарники. Сроки реализации второго этапа (застройка территории, прилегающей к набережной) – 2018-2025 годы. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.







На совете по инвестициям также рассмотрен проект строительства жилого комплекса «Первый» на улице Шеболдаева, 95. Здесь планируется возведение двух 25-этажных домов (каждый – по 1 116 квартир) и помещений для бизнеса. Проектом предусмотрены открытый паркинг примерно на 200 машин и подземная парковка площадью 2,5 тысячи кв. м. Участники совещания обратили внимание на недостаточное количество мест, отведенных под парковку в новом жилищном комплексе, выразив обеспокоенность, что жильцы многоэтажек заставят автомобилями прилегающие улицы. Виталий Кушнарев отметил, что в декабре вступают в силу новые нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», которые регламентируют количество парковочных мест при проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов. Согласно документу пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации: 350 легковых автомобилей на 1 000 человек.



В «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» включено строительство второй очереди выставочного зала «ДонЭкспоцентр». Проект включает в себя открытую выставочную площадь - 15 тыс. кв. м, 8 тыс. кв. м закрытой выставочной площадки, банкет-холл на 300 мест, парковку на 400 мест, 12 новых конгрессных залов и концертный зал вместимостью 2 200 мест.







О других изменениях и дополнениях в перечень инвестиционных проектов донской столицы участникам заседания рассказала директор Департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

- Так, согласно изменениям перечня «100 губернаторских проектов» аналогично должны быть внесены изменения в ростовский перечень. Из инвестиционного перечня исключены три проекта на общую сумму 30,5 млрд рублей в связи с приостановкой их реализации на неопределенный срок, - отметила Светлана Камбулова. - Это строительство мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» (ул. 1-я Луговая, 42 Б), причиной стало ограничение средств, выделяемых из федерального бюджета, спортивно-зрелищного кластера на бульваре Комарова, 1/1, у инвестора отсутствуют средства и строительство гостиницы IBIS на 264 номера на проспекте Ворошиловском. Кроме того, перенесены сроки реализации следующих проектов с 2017-го на 2018 год: реконструкция независимого строительства бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой (пр. Сиверса, 2 Е), социальная АЗС «Газпром», строительство гостиничного комплекса Benamar hotel and SPA (ул. Ченцова, 12/42).



С учетом внесенных изменений городской перечень инвестиционных проектов будет состоять из 92 проектов на общую сумму 229,7 млрд рублей.

– Мы ставим задачу привлечь инвестиции в основной капитал в размере не менее 98 млрд рублей (по полному кругу предприятий). Причем наш прогноз по крупным и средним предприятиям – 70% от общего объема инвестиций, что составляет порядка 69 млрд рублей, - отметил глава администрации Виталий Кушнарев, подводя итоги совещания. - Рад констатировать, что городской перечень инвестиционных проектов не представляет собой единообразную массу, а напротив, его составляют не только объекты жилищной инфраструктуры, но и проекты, связанные с производством, социальной и туристической инфраструктурой.