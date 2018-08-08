Сохранность трансграничных рек обсудили Россия и Казахстан в Ростове-на-Дону





Россия и Казахстан решали, как сохранить здоровье рек, расположенных на территории двух стран. Состояние водоемов обсудили на заседании Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Встреча прошла в Ростове 9 августа. Мероприятие такого уровня состоялось в донской столице впервые.



На заседание прибыли представители органов власти регионов двух стран, в том числе Ростовской области. Одним из кураторов встречи выступил временно исполняющий обязанности руководителя Российского Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. По его словам, комиссия работает регулярно, поскольку через границу проходят несколько крупных рек — Тобол, Урал, Иртыш и другие. Также страны «делят» Каспийское море.

- Одна часть рек течет из России в Казахстан, а другая – из Казахстана в Россию, – рассказал Вадим Никаноров. – Поэтому заниматься качеством,очищением, проблемами паводков и прочими вопросами обе страны должны на равных. Особенно важна совместная работа в периоды маловодья, когда поднимаются вопросы переброски стока.



Его коллега из Казахстана, директор Департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Игорь Коваль отметил, что в «водных» вопросах оба государства отлаженно взаимодействуют уже более четверти века.

- Россия и Казахстан уже давно работают по Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Ее приняли в 1992 году, - пояснил Игорь Коваль. - По этому документу мы и работаем. Наши страны имеют самую продолжительную границу в мире, а также множество трансграничных бассейнов. На повестке дня сегодня - половодье и маловодье. Эти процессы можно и нужно регулировать. Например, река Урал является единственной европейской рекой с незарегулируемым средним и нижним течением. Сейчас она - последнее естественное нерестилище осетровых рыб в мире. Исследование ученых показали, что водность Урала можно увеличить. Делать это нужно осторожно, в согласованном режиме.



Участники совещания добавили, что Ростов неслучайно выбрали площадкой для проведения мероприятия. Донской регион не понаслышке знает о проблемах трансграничных водоемов, ведь наш край соседствует с Украиной, отмечает заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.



У нас довольно большой объем работы по трансграничным рекам - Северский Донец, Кундрючья, Каменка, Чир, Миус и другим. Водоохранные зоны в регионе установлены более чем на две тысячи километров. Постоянно контролируется качество воды в приграничных реках. Более того, уже стартовала важная программа по оздоровлению Цимлянского водоохранилища. Сейчас в области есть необходимый запас питьевой воды, а также ресурсы для технических целей и мелиорации.



Замглавы региона добавил, что участие в заседании — большая возможность для Ростовской области. Регион может перенять международный опыт решения проблем трансграничных рек и озер.