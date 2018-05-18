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Пассажирским автобусом запретят въезд в Ростов во время ЧМ-2018

На полтора месяца пассажирским автобусам запретят въезд в донскую столицу. Это связано с мерами, принимаемыми для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу в Ростове.

Запрет не коснётся автобусов, перевозящих пассажиров по регулярным междугородним маршрутам, а также транспорта, получившего аккредитацию в транспортной дирекции ЧМ-2018. А вот частники, осуществляющие пассажирские перевозки, не смогут доставлять своих клиентов в Ростов с 1 июня по 17 июля.
«В основном это сделано для того, чтобы отслеживать группы болельщиков, которые будут осуществлять переезд из города в город, а также контролировать другие транспортные средства, которые могут быть непричастны к чемпионату мира», - рассказал ТАСС заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

Как сообщалось ранее, все граждане, прибывающие в Ростов в период ЧМ, обязаны зарегистрироваться в течение трёх дней.

Добавим, что ряд ограничений придётся претерпеть во время чемпионата и местным жителям. В частности, уже сейчас для движения транспорта закрыта Театральная площадь. В дни проведения матчей – 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля проезд будет закрыт и по ряду центральных улиц. Кроме того, ростовчанам запретили жарить шашлык в черте города и на прилегающих территориях.

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