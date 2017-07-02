На площади 5-го Донского корпуса в Ростове археологи нашли захоронение 2-го тысячелетия до нашей эры





В Ростове на площади 5-го Донского корпуса археологи обнаружили захоронение эпохи поздней бронзы. Ученые датируют его вторым тысячелетием до нашей эры.



Уникальность находки заключается в том, что специалисты работают на территории Темерницкого городища, основанного меотами в 1-3 веках н. э., а обнаруженные останки относятся к гораздо более раннему времени.

- Рядом находилось ещё одно захоронение, разрушенное во время существования меотского городища. В нём был горшок, характерный для эпохи средней бронзы, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – Скорее всего, на этом месте до поселения меотов находился древний курган, который впоследствии был разрушен.



Отнести захоронение к более раннему периоду позволяет и поза, в которой находились останки человека. Погребенные находятся в скорченном положении, на боку, с подтянутыми к грудной клетке руками. Погребальный инвентарь был представлен только в одной могиле.



В настоящее время археологи ведут раскопки на площади 5-го Донского корпуса, где располагалось Темерницкое городище, и на улице Станиславского, на участке до проспекта Буденновского, где находился его некрополь.



В процессе раскопок обнажились фундаменты построек 19 века. Специалистам часто попадаются фрагменты посуды, кости животных. В большинстве своём они относятся к меотскому периоду, но в верхнем слое находят и предметы 19 века.