Авторизация

Регистрация
  • USD 58.88
  • EUR 65.96
Новости

Общество

0

На Дону уже 68 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

На Дону уже 68 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

Стали известны результаты единого государственного экзамена по восьми предметам. В Ростовской области уже 68 выпускников получили по ЕГЭ 100 баллов.

Большинство из них набрали наивысшее количество баллов по гуманитарным предметам: 25 - по русскому языку, 11 - по литературе и 13 – по обществознанию. Хорошие результаты показаны также по физике - наивысший бал получили трое дончан, а по биологии – четверо. По информатике и информационно-коммуникационные технологиям 11 выпускников получили 100 балов, один набрал наивысший балл по математике профильного уровня.

Учащаяся лицея № 27 Ростова Юлия Ни набрала 100 баллов по трём предметам: физике, информатике, русскому языку.
Также на данный момент подведены итоги ЕГЭ по обществознанию, географии и биологии. Выпускникам осталось узнать результаты по иностранным языкам, химии и истории.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.