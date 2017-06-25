На Дону уже 68 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ





Стали известны результаты единого государственного экзамена по восьми предметам. В Ростовской области уже 68 выпускников получили по ЕГЭ 100 баллов.



Большинство из них набрали наивысшее количество баллов по гуманитарным предметам: 25 - по русскому языку, 11 - по литературе и 13 – по обществознанию. Хорошие результаты показаны также по физике - наивысший бал получили трое дончан, а по биологии – четверо. По информатике и информационно-коммуникационные технологиям 11 выпускников получили 100 балов, один набрал наивысший балл по математике профильного уровня.



Учащаяся лицея № 27 Ростова Юлия Ни набрала 100 баллов по трём предметам: физике, информатике, русскому языку.

Также на данный момент подведены итоги ЕГЭ по обществознанию, географии и биологии. Выпускникам осталось узнать результаты по иностранным языкам, химии и истории.