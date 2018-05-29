Как ростовских пенсионеров разводят на дорогие кредиты

Ушлые предприниматели в сговоре с банками оформляют на стариков многотысячные займы.



Десятки пожилых ростовчан жалуются на ушлых предпринимателей, которые, сговорившись с банками, убеждают стариков подписывать баснословно дорогие кредиты якобы на покупку товаров.



Пожилая чета Якимовых стала обладательницей кабального кредита, даже не подозревая об этом. Лидии Григорьевне — 75 лет. Ее супругу, Анатолию Титовичу, — 85. В декабре 2017 года к ним домой пришли представители некоего предпринимателя ИП Старчук. Молодые люди оказались «старыми знакомыми» супружеской четы. За три года до этого, в 2014-м, они же «впарили» пенсионерам «чудо-фильтр» для воды. Предприимчивые приятели продемонстрировали фокус с прибором, якобы показывающим качество водопроводной воды. Убедив пожилых и доверчивых людей в том, что без немецкого очистителя водопроводной воды те пьют настоящую отраву, они продали пенсионерам за 58 900 рублей обычный очиститель воды, который стоит в любом супермаркете не более 10 тысяч.



Узнав о дорогостоящей покупке родителей, дочь пожилых ростовчан была шокирована. Она буквально умоляла их больше не вступать ни в какие переговоры с такими вот надомными продавцами.



Но пенсионеры, вероятно, уже попали в «базу доверчивых людей», поддающихся манипуляциям. Три года спустя те же представители предпринимателя Старчук снова стали добиваться внимания стариков.

- С октября 2017 года в течение двух месяцев сотрудники фирмы систематически звонили родителям. Они собирались приехать к ним домой якобы для проверки технического состояния установленного фильтра, возможной замены элементов. Родители от встречи отказались, заявив, что все у них работает нормально, - рассказала дочь пенсионеров - Ирина. - После этого наглецы изменили тактику и стали убеждать стариков, что необходимо провести плановую проверку и замену, что это совершенно бесплатно. Умудренные прошлым опытом, родители и тут отшили их. Тогда молодые люди явились к ним домой без спроса.







Увидев на пороге старых знакомых, пенсионеры допустили роковую ошибку: вместо того, чтобы спустить мошенников с лестницы, позволили войти. Молодые наглецы своего не упустили. Они стали рассказывать, что у них есть новейший прибор, который очищает воду в два раза лучше прежнего, не требует замены фильтров и прослужит в 20 раз дольше… Убедив чету в жизненной необходимости покупки, продавцы предложили им забрать «на утилизацию» старый аппарат и сделать за это 30-процентную скидку на новый. Впрочем, даже с такой «скидкой» покупка была пенсионерам не по карману. Тогда настойчивые продавцы надавили на уязвимое место всех стариков, посулив «особую скидку пенсионерам, ветеранам, инвалидам», которая составила еще 20 процентов. После всех «дисконтов» стоимость нового «вечного фильтра» оказалась чуть меньше 30 000 рублей.



Когда выяснилось, что и этой суммы у пенсионеров нет, ушлые продавцы поинтересовались, какими средствами они располагают. Старики честно признались, что все их сбережения составляют 20 тысяч. Тогда продавцы «чудо-фильтра» тут же согласились продать им аппарат за эту сумму. Получив от Якимовых деньги, они попросили супругов проехать к ним в офис, чтобы оформить все скидки и подписать договор купли-продажи… Пенсионеры даже не подозревали, какая ловушка их там ожидает.



В офисе в переулке Доломановском сотрудники фирмы буквально «обложили» покупателей вниманием. Пока один «готовил необходимые документы», второй вел с ними милую беседу, показывал прекрасный вид вечернего города из окна. Примерно через час все было готово. Якимовы подписали договор купли-продажи (как они думали), после чего им подарили шоколадку и отвезли домой на машине.



Якимовы еще не подозревали, что, кроме «чудо-фильтра», стали обладателями кабального кредита на 52 тысячи рублей. Об этом им рассказала дочь, которая вернулась домой и увидела лежавшие на столе документы. Как выяснилось, пожилым ростовчанам подсунули кредитный договор. Заем был оформлен на имя Лидии Якимовой в АО «Альфа-Банк» под 33 процента годовых с ежемесячным платежом 9 450 рублей. И это при пенсии Лидии Григорьевны в 13,5 тысячи рублей. Итого стоимость товара, который приобрели супруги, с учетом процентов за предоставление кредита, составила 76 702,19 рубля.



Пожилые супруги пришли в полнейшее недоумение, ведь ни о каком кредите им никто не говорил. Более того, даже не озвучивалась истинная цена товара! Кроме суммы 20 000 рублей, никаких цифр не называлось. Когда они попытались расторгнуть договор, у ИП Старчук их аккуратно «послали» очень далеко. Сейчас ростовчане пытаются расторгнуть договор купли-продажи очистителя водопроводной воды через суд.

- В суде представитель ИП Старчук заявил, что родители знали о кредите и даже сами выбрали банк из нескольких предложенных! - рассказала дочь пенсионеров Ирина. - Но как это возможно? Мои родители - старые люди. Они плохо видят и слышат! Когда им «впаривали» этот фильтр, они честно признались, что у них всего 20 тысяч. И если они действительно выбирали банк, видели все условия кредита, то как их выбор мог пасть на финансовое учреждение со ставкой 33%? Их просто обвели вокруг пальца!



К слову, когда в суде юрист индивидуального предпринимателя предъявил документы на фильтр, оказалось, что произведен он в Китае, а не в Германии, как рассказывали наивным пенсионерам продавцы.



Кстати, за несколько месяцев до этой истории Лидия Григорьевна пыталась оформить кредит, но получила отказ: размер ее пенсии был слишком мал для возврата займа. Да и возраст для кредита слишком рискованный.

- Я не знаю, удастся ли нам добиться в суде справедливости. Ведь родители сами подписали бумаги. Доказать, что они не знали, на каких документах ставят свою подпись, будет очень сложно. Для меня главное другое - чтобы на удочку таких вот «предпринимателей» не попались другие наивные люди, - добавила Ирина.



Увы, на уловку торговцев-ловкачей клюнули уже десятки людей. Мария Самофалова — юрист, помогающий семье, нашла в картотеке районных судов Ростова десятки исков, где фигурирует индивидуальный предприниматель Старчук. Все истории похожи: пожилым ростовчанам предлагали приобрести товар с огромными скидками. Позже выяснялось, что они стали обладателями многотысячного кабального кредита. Юрист уверена, что таких жертв у «бизнесмена» гораздо больше. Многие просто не решаются судиться.







Редакция Rostov.ru убедилась в словах юриста, просмотрев картотеку судов. В каждом (!) из районных судов Ростова мы нашли 4-5 судебных исков, поданных к ИП Старчук. Счет идет на десятки! К сожалению, выигранных дел — единицы. При этом в деле заведомо недобросовестного кредитования стариков замешан не только «Альфа-Банк». На пенсионеров оформлялись займы в ООО КБ «Ренессанс кредит» и АО «ОТП Банк».



Похоже, схема давно обкатана. Сомневаться, что она построена без ведома кредитных организаций, не приходится. Ведь банк должен одобрить кредит и после этого перевести деньги на счет ИП. Для этого мошенникам и необходимо время, пока их жертва с документами уже находится в офисе. Отсюда и милые беседы, чай, кофе, демонстрация красивых видов города — предприниматель просто тянет время. Однако почему при оформлении кредита финансовое учреждение не запрашивает данные о доходе заемщика, не учитывает его возраст, социальное положение?



В АО «Альфа-Банк» на запрос редакции ответили, что с ИП Старчук у банка заключен договор о сотрудничестве: «Сотрудники компании прошли аккредитацию в банке по работе с кредитными договорами. Анкета заполняется сотрудником со слов клиента в любых кредитных организациях. Собственноручной подписью клиент подтвердил, что он понимает и соглашается с условиями кредитного договора и с данными, указанными в анкете».



Какие же они наивные и доверчивые, эти банки! Аки дети малые! Странно, что при таком безоглядном доверии ко всем, с чьих слов они заполняют анкеты и одобряют кредиты, разоренными оказываются не кредитные учреждения, а беззащитные старики.



Удивительно, что в нашей истории, как и в десятках других, пострадавшие как один утверждают, что понятия не имели, что подписывают кредитный договор. Кроме того, на самом документе нет ни одного логотипа банка, нет заголовка «Кредитный договор».



При этом на ряд вопросов в банке так и не ответили. В частности, в финансовом учреждении не смогли пояснить, кто оценивает кредитоспособность клиента, и как 78-летней пенсионерке с пенсией 13,5 тысячи рублей оформили кредит с ежемесячным платежом 9 450 рублей. В банке только повторили: анкета заполняется со слов клиента. То есть позиция банка такова: сотрудник компании заполняет бланк, вносит туда сведения, достоверность которых никто не проверяет. В течение часа кредит одобряется и — добро пожаловать в ад, дорогие старики!



При этом в финансовом учреждении честно признались, что если 80-летний пенсионер сам придет в отделение банка и захочет оформить кредит, вероятность положительного ответа ничтожно мала. Ну вы поняли, да? Сами мы не грабим беззащитных стариков. Как можно-с!!! А вот руками ИП Старчук — пожалуйста. Тут мы завсегда готовы!



Еще один поразительный факт: при таком количестве судебных разбирательств (пострадавшие и сами обращались в полицию) деятельностью ИП Старчук до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Видимо, полиция, прокуратура, СК и все прочие службы очень пекутся о покое нашего бизнеса и не хотят создавать ему дополнительных трудностей.