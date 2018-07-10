Губернатор Ростовской области анонсировал отставки среди чиновников по итогам ЧМ



12 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал провести кадровые перестановки среди чиновников по результатам работы во время ЧМ. Тех, кто не выполнил поставленные задачи, планируют уволить.



После Чемпионата мира по футболу в Ростовской области проводят оценку деятельности госслужащих. В частности, рассматривают их эффективность в организации матчей, фестиваля болельщиков и других сопутствующих мероприятий.

– Некоторые не справились с задачами или выполнили их не так, как указывалось. Некоторых имен вы больше не услышите, – отметил Василий Голубев.



По словам губернатора, есть и те сотрудники, которые, напротив, выполнили свою работу качественно. Таким чиновникам выразят благодарность и поощрят.



Конкретных имен и ведомств глава региона не назвал. Однако не исключено, что кадровые перестановки коснутся ведомств, отвечавших за масштабную реконструкцию улицы Станиславского. Напомним, работы должны были завершиться до начала ЧМ-2018 – к 1 июня. Но автомобильное движение на улице открыли только 25 июня, а трамваи пустили 1 июля.