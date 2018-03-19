Донское МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гололёда



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В Ростовской области в течение дня 21 марта ожидаются сильный ветер и гололёд. В связи с непогодой, региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение.



По данным ростовского Гидрометцентра, скорость ветра составит 15-20 м/с, местами по югу порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. На севере области - сильный гололед.



Добавим, что температура воздуха при этом в северных районах - от -1 до +4, в южных - до +8. По данным синоптиков, тёплая безветренная погода в Ростовскую область придёт только в начале следующей недели.