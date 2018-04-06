Битва за улицу Станиславского в Ростове вышла на финишную прямую: фоторепортаж





За два месяца до окончания масштабной реконструкции Станиславского старейшая улица Ростова пока больше напоминает руины после тяжелых боев, чем исторический памятник, который должен стать визитной карточкой для туристов.



Чтобы не тратить много слов на описание состояния реконструируемого 6-километрового участка улицы, журналисты Rostov.ru прошлись по ней и сделали фоторепортаж, более чем наглядно демонстрирующий не просто состояние улицы, но и трудности, с которыми приходится сталкиваться её жителям.







Разрытая дорога, грязь и многочисленные кучи мусора, непроходимые тротуары – такой выглядит улица Станиславского. Городские власти уверяют, что реконструкция будет завершена 31 мая, во что верится с трудом. Ведь до этой даты осталось меньше двух месяцев. Исполнить качественно весь объем работ за оставшееся время почти нереально. Скорее всего, масштабный проект стоимость 1,3 миллиарда (!) рублей закончится авралом, плохим качеством и бесконечным доведением «до ума». За примерами далеко ходить не надо. В том же историческом центре Ростова после реконструкции улицы Семашко новый асфальт и тротуары продолжают «украшать» обваливающиеся подпорные стенки. А в сотне метров, в переулке Соборном, новое дорожное полотно, уложенное осенью 2017 года, уже разрыли, чтобы устранить коммунальную аварию. А ведь коммуникации там обновляли вместе с дорогой. Такая же ситуация складывалась и на улицах Донской, Тургеневской, когда новое дорожное полотно приходилось снимать, чтобы ликвидировать порывы трубопровода.







Конкурс на ремонт одной из самых старых улиц города был объявлен в ноябре 2016 года. Подряд выиграло ООО «ДРСУ». Объем работ был оценен в 860 миллионов рублей. Дата окончания - 31 мая 2018 года. Реконструкция началась в начале 2017-го.







В ноябре 2017 года работы были приостановлены. Строители обнаружили под землей многочисленные коммуникации, не учтённые проектом. Более того, большинство из них оказались бесхозными. Всю документацию пришлось переделывать. А новый проект, измененный на 60 процентов, был одобрен лишь в декабре. Стоимость работ после этого выросла на 400 миллионов рублей. Общая смета составила уже 1,3 миллиарда рублей. Средства выделены из городского и регионального бюджетов.







В рамках реконструкции на улице Станиславского заменены коммуникации, контактные сети трамвая, газопровод, водопровод, канализация, уличное освещение. Проектом также предусмотрено обустройство ливневой канализации, тротуара, перекладка трамвайных путей. Последние не менялись на Станиславского более 50 лет. В настоящее время новые рельсы установили на участке от Театральной площади до переулка Державинского. 4 апреля к работе по замене рельсов приступили на площади 5-го Донского корпуса.







Реконструкция не коснется участка между переулком Семашко и проспектом Буденновским. Ремонт здесь будет проводиться после чемпионата мира. Работы обещают начать в этом году. К слову, на этом участке трамвайные пути не будут переноситься в обход храма на улицу Московскую, как этого просили святые отцы. В Ростовской епархии утверждали, что вибрация от трамваев разрушает соборный комплекс - памятник архитектуры.







На днях чиновники в очередной раз заверили, что реконструкция улицы Станиславского будет завершена в срок – до 1 июня. Ростовчане относятся к этим заявлениям скептически – слишком большой объём работ ещё предстоит сделать. К тому же на участке от проспекта Будённовского до переулка Братского рабочие до сих пор не приступили даже к замене коммуникаций.







В середине октября Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на поиск подрядчика, который будет контролировать ход работ на Станиславского. На эти цели из городского и областного бюджетов направлено более 18 млн рублей. Странно, конечно, что контроль над ходом работ понадобился только спустя 10 месяцев после их начала. Конкурс выиграло ООО «Геоэкопроект». На момент выхода материала компания комментарий не предоставила.



