В Ростовской области подорожает проезд в пригородных электричках





В Ростовской области проезд в пригородных электричках подорожает на 1,5 рубля за километр пути. Соответствующее решение приняла региональная служба по тарифам.



Предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области установлен в размере 17,5 руб. за одну 10-километровую тарифную зону.



Напомним, в марте прошлого года соответствующий тариф был установлен на уровне 16 руб. за 10-километровую тарифную зону.



Фото: news-r.ru