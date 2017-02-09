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В Ростовской области подорожает проезд в пригородных электричках

В Ростовской области подорожает проезд в пригородных электричках

В Ростовской области проезд в пригородных электричках подорожает на 1,5 рубля за километр пути. Соответствующее решение приняла региональная служба по тарифам.

Предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области установлен в размере 17,5 руб. за одну 10-километровую тарифную зону.

Напомним, в марте прошлого года соответствующий тариф был установлен на уровне 16 руб. за 10-километровую тарифную зону.

Фото: news-r.ru

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