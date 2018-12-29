В Ростовской области случился пожар в пиццерии



В Ростовской области случился пожар в пиццерии. Возгорание началось в Константиновске 2 января.



Около шести часов вспыхнул ларек на улице Ленина. Огонь в помещении распространился на площади 10 квадратных метров. Заметив пламя, очевидцы ЧП сообщили спасателям о произошедшем.



- Спустя примерно 10 минут после возникновения пожара огонь локализовали, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 6.30 пламя потушили.



К счастью, при пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали шесть человек с привлечением двух единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возникновения пожара.