Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области случился пожар в пиццерии

В Ростовской области случился пожар в пиццерии
В Ростовской области случился пожар в пиццерии. Возгорание началось в Константиновске 2 января.

Около шести часов вспыхнул ларек на улице Ленина. Огонь в помещении распространился на площади 10 квадратных метров. Заметив пламя, очевидцы ЧП сообщили спасателям о произошедшем.

- Спустя примерно 10 минут после возникновения пожара огонь локализовали, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 6.30 пламя потушили.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали шесть человек с привлечением двух единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.