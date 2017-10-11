В Ростовской области иномарка насмерть сбила пенсионера на скутере



В Сальском районе Ростовской области иномарка насмерть сбила пенсионера на скутере.



Авария произошла 13 октября около 17 часов в посёлке Весёлый. В районе дома № 1 по улице 42-я Насосная 34-летний водитель «Мазды», по предварительным данным, врезался в ехавший в том же направлении скутер. Двухколёсным транспортом управлял 65-летний мужчина.

- В результате ДТП скутерист погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.