Авторизация

Регистрация


  • USD 57.62
  • EUR 68.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области иномарка насмерть сбила пенсионера на скутере

В Ростовской области иномарка насмерть сбила пенсионера на скутере
В Сальском районе Ростовской области иномарка насмерть сбила пенсионера на скутере.

Авария произошла 13 октября около 17 часов в посёлке Весёлый. В районе дома № 1 по улице 42-я Насосная 34-летний водитель «Мазды», по предварительным данным, врезался в ехавший в том же направлении скутер. Двухколёсным транспортом управлял 65-летний мужчина.
- В результате ДТП скутерист погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.