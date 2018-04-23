Убитая 25-летняя ростовчанка требовала у экс-любовника квартиру в центре города





По словам подозреваемого в убийстве 25-летней ростовчанки, девушка требовала купить ей трёхкомнатную квартиру в центре города.



Rostov.ru стали известны подробности отношений между жестоко убитой Марией Лыткиной и её бывшим любовником. 32-летний Александр Никифоров, задержанный по подозрению в убийстве девушки, утверждает, что она его шантажировала.



По информации источника, примерно год назад Маша рассказала об их отношениях жене Никифорова. Бизнесмен всё отрицал, но девушка продолжала отправлять его супруге фотографии и переписку, утверждая, что они до сих пор поддерживают отношения. В результате супруга предпринимателя подала на развод. Бывшая возлюбленная обещала оставить семью в покое, если коммерсант купит ей квартиру в центре Ростова.



Утром в день убийства, 18 апреля, Мария прислала Александру сообщение с вопросом: купил ли он квартиру? Мужчина решил приехать к ней и ещё раз обо всём поговорить. Примерно в полдень он подъехал к офису и попросил её выйти под предлогом забрать посылку у курьера. Девушка спустилась и села в машину. Экс-возлюбленный предложил прокатиться и обо всём поговорить.



По словам подозреваемого, они выехали из Ростова и свернули в сторону Старочеркасска. Проехав гольф-клуб, Никифоров остановил машину. Молодые люди вышли из иномарки и стали спорить. В какой-то момент мужчина выхватил нож, который находился у него на ремне, и нанёс девушке 10 ударов в область шеи и груди. Когда Никифоров понял, что Мария мертва, он сбросил её тело в овраг и уехал.



Александр Никифоров был задержан 20 апреля.

- Судьей Советского районного суда Ростова 25 апреля в отношении подозреваемого Александра Никифорова удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал старший помощник прокурора Советского района Денис Корсун. – Он подозревается в убийстве 25-летней жительницы Ростова Марии Лыткиной. Задержанный помещен плод стражу до конца следствия.



Напомним, 18 апреля 25-летняя Мария Лыткина около 12 часов дня вышла из офиса, расположенного на пересечении улицы Красноармейской и переулка Газетного. Коллегам она сказала, что ей нужно забрать посылку у курьера. Девушка вышла на улицу без верхней одежды и вскоре должна была вернуться. Но на работе в тот день ростовчанка больше не появилась.



Добавим, что у Александра Никифорова трое маленьких детей.