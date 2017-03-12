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Тройное ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в центре Ростова

Тройное ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в центре Ростова

Тройное ДТП с участием автобуса № 98 и троллейбуса № 2 произошло в центре Ростова. Авария случилась 14 марта около восьми часов утра на улице Советской, напротив дома № 56. Фотографии аварии прислал в редакцию очевидец.
- Водитель на «Волге» пытался проскочить на красный свет и врезался в автобус,- рассказал Rostov.ru свидетель аварии Денис В.- Водитель автобуса пытался уйти от столкновения,но не смог. Троллейбус, ехавший позади, тоже пытался избежать столкновения, но токоприемник отключился от проводов. В итоге троллейбус немного задело.

Сведений о пострадавших пока не поступало. В районе ДТП образовался затор.

Тройное ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в центре РостоваТройное ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в центре Ростова

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