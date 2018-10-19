Мужчина погиб в ДТП с участием фуры в Ростове-на-Дону



В Ростове в столкновении иномарки с фурой погиб пассажир легковушки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 октября на бульваре Комарова.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и на скорости влетел в припаркованную на обочине фуру.



В результате аварии пассажир иномарки скончался на месте, а его товарища, управлявшего машиной, доставили с травмами различной степени в больницу.



По словам очевидцев, в тот вечер на улице был туман. Плохая видимость на дороге могла спровоцировать серьезную аварию.