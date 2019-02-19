ХК «Ростов» разгромно уступил «Мордовии»



Первый гостевой матч против саранской «Мордовии» получился очень боевым – борьба до последних секунд и обидное поражение - 3:4. Повторный поединок получился иным – проигрыш в шесть шайб и напрашивающийся вывод о кризисе.



«Лисы» отлично начали матч, как и вчера. На четвертой минуте команда хозяев льда уже вышла вперед. Александр Брыкин забил не без везения. После его наброса на ворота шайба миновала не только борющихся игроков, но и вратаря ростовчан – 1:0. Чуть позже коллектив из столицы Мордовии уверенно реализовал численное большинство. В результате быстрой перепасовки Дмитрий Саразов выкатился из-за ворот на пустой угол и, получив пас, отравил игровой снаряд в сетку ворот, 2:0. Перед первым перерывом саранцы забили еще один гол. Быстрая контратака 2 в 1 и безупречное исполнение Максима Субботина – 3:0.



Второй отрезок игры начался с атак ХК «Ростов». Ничего другого им и не оставалось. В середине периода Павел Щербаков забил первый гол гостей. Нападающий южан остался никем не прикрытый на пятаке и неотразимо для вратаря бросил – 3:1. Атакующий порыв поддержал лучший бомбардир Первенства ВХЛ Алексей Прохоров. Ему удался дальний и точный бросок прямо в угол – 3:2. Казалось, что интрига еще дышит. Но дышала она, видимо, на ладан. «Мордовия» сначала забила два гола в концовке второго периода (вновь Александр Брыкин и Даниил Юнышев), а потом сделала то же самое в начале третьего (Максим Субботин и Евгений Пьянов) – 7:2. Мало кто может оправиться после такого удара. ХК «Ростов» не смог. Да к тому же пропустил в концовке еще одну шайбу. Итог – разгромный проигрыш, 2:8.



Подопечные Григория Пантелеева пропускают заключительный тур третьего круга регулярки. И перерыв, пожалуй, необходим, ведь «красно-белые» имеют в пассиве серию из трех поражений. Плей-офф начинается 9-10 марта. В первом раунде ХК «Ростов» (1-е место) будут противостоять «Красноярские Рыси» (8-е место).