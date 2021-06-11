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Защитник ФК «Ростов» перешел в хабаровский СКА

Защитник ФК «Ростов» перешел в хабаровский СКА
Игрок ФК «Ростов» вошел в состав команды «СКА-Хабаровск». Александра Смирнова арендуют до конца предстоящего сезона - 2021/2022. Об этом «желто-синие» рассказали 16 июня на своем сайте.

Смирнов стал игроком «Ростова» в августе 2020 года. Однако его почти сразу же арендовал ФК «Оренбург» из одноименного города. В составе этой команды 25-летний футболист занял второе место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За донскую команду спортсмен практически не играл.

Теги: ФК Ростов

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