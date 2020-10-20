Встреча ФК «Ростов» против «Спартака» пройдет без болельщиков на трибунах

Матч футбольных клубов «Ростов»-«Спартак» пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе московской команды.Встреча должна была состоятся 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в столице России, в рамках 13-го тура РПЛ. При согласовании с Роспотребнадзором, на счет количества болельщиков на матче выяснилось, что зрители вообще не должны присутствовать. Это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве.Отмечается, что информация о возврате билетов будет опубликована позднее.