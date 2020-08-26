Матч футбольных клубов «Ростов» - «Урал» вошел в топ самых популярных встреч пятого тура РПЛ

В топ-3 самых популярных встреч в рамках пятого тура РПЛ вошел матч «Ростов» - «Урал». Соответствующий рейтинг опубликовал портал «ТурСтат».Список составлялся по анализу итогов посещаемости матчей. Первое место занял город Волгоград, где 26 августа прошла игра «Ротора» и «Спартака». На стадионе собрались 18 139 болельщиков. Следующей в рейтинге оказался Ростов-на-Дону. Там за победой донской команды над «Уралом» следили 11 353 человека.Последним в топ-3 стал город Казань. Именно здесь состоялась футбольная «битва» между «Уфой» и «Рубином». На трибунах кричали во весь голос 6 276 болельщиков.