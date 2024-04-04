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Валерий Карпин допустил, что покинет сборную России после истечения контракта

Валерий Карпин допустил, что покинет сборную России после истечения контракта
Валерий Карпин допустил, что покинет сборную России по футболу после истечения контракта. Его соглашение с национальной командой действует до августа 2024 года.

- В сборной еще не известно, остаюсь я или нет. В «Ростове» продолжу работу, у меня действует контракт, - заявил специалист на одном из спортивных ток-шоу.

Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза готовит новое предложение Валерию Карпину. Однако официальной информации об этом пока нет.
Фото: ФК«Ростов»
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