Валерий Карпин допустил, что покинет сборную России после истечения контракта

Фото: ФК«Ростов»

Валерий Карпин допустил, что покинет сборную России по футболу после истечения контракта. Его соглашение с национальной командой действует до августа 2024 года.- В сборной еще не известно, остаюсь я или нет. В «Ростове» продолжу работу, у меня действует контракт, - заявил специалист на одном из спортивных ток-шоу.Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза готовит новое предложение Валерию Карпину. Однако официальной информации об этом пока нет.