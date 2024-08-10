ТОП-5 упражнений для ленивой зарядки от фитнес-тренера
День физкультурника в 2024 году празднуют 10 августа. Традиционно его во вторую субботу августа. Это праздник всех спортсменов, учрежденный в 1939 году. Именно этот день отличный повод внедрить полезную привычку в свою жизнь.
В современном мире утренняя зарядка воспринимается как бремя. К счастью, фитнес-тренеры придумали упражнения, которые легко выполнять сразу после пробуждения.
Сергей Белявский, фитнес-тренер и фитнес-врач, поделился своими знаниями и ценными советами о том, как правильно делать утреннюю зарядку. Он предложил DonDay ТОП-5 легких упражнений, которые не займут слишком много времени. Сергей разработал эту тренировку специально для того, чтобы помочь людям поддерживать здоровье мышц, суставов и кровеносных сосудов.
Растяжка
Самое первое и самое важное упражнение, которое следует сделать после пробуждения — это потянуться. Для этого нужно вытянуть руки вверх, а ноги — вперёд. Аккуратно поверните шею влево и вправо. Если есть желание, можно попробовать встать на мостик — это поможет вам взбодриться.
Если резко встать с кровати после сна, можно почувствовать головокружение. Сергей сравнил это с тем, как просыпаются животные: даже львы, прежде чем встать, сначала потягиваются, расправляя лапы и позвоночник. Можно сказать, что привычка делать лёгкую зарядку после сна заложена в нас самой природой.
Велосипед
Лежа на кровати нужно положить руки за голову. После этого ноги должны имитировать движения велосипедиста. Словно они крутят воображаемые педали.
— Это помогает разогнать всю лимфу и кровь по организму. Также это улучшит сердцебиение. После этого будет намного легче встать с кровати, — рассказал Сергей.
Приседания
Классические приседания рекомендуется выполнять 20–30 раз. Важно сохранять спину прямой, не округляя её.
Это упражнение поможет размять мышцы ног, коленные суставы и поясничный отдел позвоночника. В процессе выполнения организм пробудится, а настроение значительно улучшится благодаря активному утру.
Отжимания
— Это упражнение помогает привести в тонус весь плечевой пояс. Девочки отжимаются от пола, стоя на коленях, а мальчики, конечно же, с опорой на ноги, — комментирует упражнение спортивный тренер.
Сергей отметил, что если вес мальчика превышает 100 килограммов, то отжимания лучше выполнять с колен.
Во время упражнения важно держать голову и шею ровно. Достаточно будет сделать 10–15 повторений.
Упражнение «Гуд Морнинг»
Наклоны на прямых ногах с небольшим весом в руках. Для этого упражнения можно взять в руки гантели весом 3–5 кг, обнять их и выполнять наклоны вперёд, не сгибая ноги.
Если нет гантелей, фитнес-врач предлагает альтернативный вариант: можно наполнить 5-литровую бутылку водой и использовать её в качестве импровизированной гантели.
— Прямые ноги и прямая спина. Получается мы делаем наклон 90 градусов, — добавил детали упражнения Сергей.
Эти упражнения помогут почувствовать прилив сил и улучшат ваше самочувствие. А хорошее настроение подарит уверенность в решении поставленных задач на день.