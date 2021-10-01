Ростовский «БАРС-РГЭУ» проиграл «ЦОП-Локомотиву-Кубань»

«Барсы» относительно легко прошли групповой этап Кубка, что уже нужно рассматривать как успех, если брать во внимание неудачные результаты коллектива в предыдущие два сезона. В 1/16 финала оппонентом была вторая команда «Локомотива-Кубань» (Краснодар).В первом отрезке игры началась настоящая «битва». Никто и не думал уступать. «Желто-синие» были чуть-чуть лучше – 24:23. Вторая четверть осталась за гостями. К большому перерыву коллективы подошли при счёте 37:44, «красно-зеленые» вели. В третьей десятиминутке ростовчане почти уничтожили отрыв. Но в решающей части вечера, увы, «ЦОП-Локомотив-Кубань» сыграл более хладнокровно. Результат – близкий проигрыш «БАРС-РГЭУ» - 80:84 - и вылет из Кубка России.По индивидуальным показателям лучшими у «желто-синих» стали Дмитрий Прокин (15 очков) и Евгений Маринин (13). У краснодарцев результативнее других действовал Александр Щербенев – 21 очко.9 и 10 октября подопечные Михаила Старовойтова сыграют дома с «Чебоксарскими Ястребами» в чемпионате России среди команд Суперлиги-2.