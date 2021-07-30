"Ростов" уступил "Зениту" во втором туре РПЛ

"Ростов" проиграл "Зениту" на домашнем стадионе. Это второе поражение команды в этом сезоне.Первый тайм был богат на яркие события. Уже на 20 секунде Понтус Алмквист создал опасный момент, пробив с ближней дистанции рядом со штангой. На 25-й минуте игроки "Ростова" оставили в своей штрафной свободную зону, куда забежал Александр Ерохин. Он неудачно пробил по мячу, попав выше ворот. Через несколько минут ситуация повторилась. На этот раз опасный момент завершился голом. Ерохин выше всех выпрыгнул в штрафной и замкнул передачу точным ударом в нижний угол ворот. Питерцы удвоили свое преимущество на 35-й минуте. Бабурин сфолил на Азмуне, который впоследствии реализовал 11-метровый. "Желто-синие" начали активно атаковать ворота соперника. На последних минутах первого тайма гости повалили на газон Николая Комличенко. После просмотра VAR Виталий Мешков назначил еще один пенальти. Комличенко сократил отставание, забив свой дебютный гол за Ростов на 45-й минуте.Во втором тайме подопечные Валерия Карпина начали активно фолить и заработали три желтые карточки. На 74-й минуте действующие чемпионы снова увеличили свое преимущество. Чистяков получил мяч и пробил точно под перекладину. "Ростову" снова пришлось отыгрываться. Хозяева начали плотно атаковать. На 85-й минуте мяч с отскока дошел до Максима Осипенко. Он первым же касание пробил по воротам соперника и забил красивый гол с дальней дистанции. Ростовчане не смогли добиться ничейного результата. В компенсированное время гости забили четвертый мяч. Снова отличился Ерохин. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу питерской команды.