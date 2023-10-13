Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин покинул сборную России из-за болезни

Фото: ФК Ростов.

Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин покинул сборную России и вернулся в донскую столицу. Об этом сообщил Валерий Карпин.По приезде в Новогорск у Даниила Уткина поднялась температура. Руководство клуба решило отправить футболиста домой, чтобы он в случае болезни не заразил других игроков. В ближайшей игре он участие не примет.С 12 по 16 октября команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи. Первой стала игра с Камеруном, где победу одержали россияне. Голом отличился нападающий ЦСКА Федор Чалов. Российских футболистов ждет товарищеский матч с командой Кении, встреча пройдет в Турции 16 октября.