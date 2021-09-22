Ксения Макеева стала лучшим игроком в матче ГК «Ростов-Дон» – «Астраханочка»
Игрок атакующей линии ГК «Ростов-Дон» Ксения Макеева стала лучшим игроком в матче с «Астраханочкой». За нее проголосовали 51,5% болельщиков.
Игра состоялась в гостях у соперниц - в СК «Звездном» - 22 сентября. «Ростов-Дон» разгромил хозяек площадки со счетом 35:26. Во время матча Ксения Макеева отличилась количеством забитых мячей. Девушка семь раз поразила цель. Немного меньше мячей забили Грас Заади и Эдуарда Аморим. У них было по пять попаданий.
Однако по итогу зрительского голосования на втором месте оказалась вратарь «желто-черных» Виктория Калинина. Ее посчитали лучшим игроком 31% болельщиков. Спортсменка не дала забить соперникам 14 мячей из 40 (35% сейвов).
На третьем месте оказалась бомбардир Александра Смирнова. Девушка вошла в основной состав ГК «Ростов-Дон» в сезоне-2020/21. Ранее спортсменка играла за донскую «молодежку» и иногда привлекалась к тренировкам и матчам основы.