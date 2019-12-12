ХК «Ростов» переиграл «Южный Урал»





Последние два матча – с «Зауральем» и «Горняком» - были отменены и перенесены на неопределённый срок. Но уж с «Южным Уралом» сыграть удалось. И получилось очень даже здорово. «Красно-белые» выдали яркий матч и заработали два очка.



Первый период изобиловал опасными бросками. Чуть острее смотрелись хозяева, однако и гости мало в чём уступали ростовчанам. По броскам по воротам уральцы и вовсе превзошли южан – 22:18. Но голов забито за первые двадцать минут игры не было.



Во втором периоде счёт наконец-то был открыт. Сделал это Андрей Мартынов с передачи Александра Родионова – 1:0. Прошло несколько минут, и вот уже сам Родионов записывает себе в актив заброшенную шайбу – 2:0. В конце периода «Южный Урал» проводит серию опасных атак и забивает-таки один гол – Илья Скворцов, 2:1.



В третьем периоде ХК «Ростов» усилиями Павла Лукошина повёл в счёте - 3:1. За восемь минут до конца игры «Южный Урал» приблизился на расстояние одного броска – Айрат Мурзин, 3:2. Оставшееся до сирены время прошло в атаках гостей и контратаках хозяев. В обороне «красно-белые» бились до последнего и были вознаграждены за самоотдачу – за пять секунд до сирены Андрей Мартынов поразил пустые ворота гостей и принёс ростовчанам победу - 4:2.



«Кондоры» набирают 27 очков и теперь занимают 31-е место из 34 в общей таблице чемпионата ВХЛ.



Следующий матч состоится 16 декабря, когда ХК «Ростов» будет принимать «Челмет» (Челябинск), занимающий 17-е место.