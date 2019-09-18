ХК «Ростов» добился первой победы в ВХЛ



Ростовские хоккеисты в своей шестой игре одержали первую победу – над воронежским «Бураном» - 3:1.



Всего пять дней назад ХК «Ростов» играл с этой же командой на выезде. И тогда «кондоры» были нещадно биты 5:0. Болезненный результат. Но ростовчане, похоже психологически сумели оправиться. Сначала была хорошая игра против «Тамбова» (проигрыш 2:3, но всё-таки одно заработанное очко) и вот теперь первая победа на новом для себя уровне. Можно сказать, историческая.



При этом игра началась под диктовку команды гостей. «Буран» первые десять минут играл так, как будто стремился сразу же растоптать соперника. ХК «Ростов» отбивался всеми правдами и неправдами. Вратарь Сергей Павлов демонстрировал чудеса реакции. В конце концов полевые игроки переняли положительный импульс своего кипера и открыли счёт. Получился нелогично и неожиданно, но кого это волнует, если шайба засчитана? Егор Кузьменко, 1:0.



После забитого гола «кондоры», похоже, поймали вдохновение и начали играть так, как будто и не было этих 0:5 – остро, горячо и ух, как опасно. Забить больше не удалось, однако атакующий посыл перекочевал во второй период. Теперь уже воронежцы не знали, как отбиться от настырных атак южан. При этом получилось похожая ситуация – при доминировании ХК «Ростов» пропустил. Хоккеисты в красной форме откровенно зевнули контрвыпад гостей – 1:1.



В третьем периоде пошла игра на встречных курсах. И в курсах этим повезло больше красно-белым. Владислав Туник поразил верхний угол ворот «Бурана», подбросив шайбой бутылочку с водой, которая лежала на сетке – 2:1. Игра немного успокоилась, а когда за пару минут до конца тренер «Бурана» пошёл ва-банк, сняв вратаря, ростовчане почувствовали вкус крови. Они просто затерзали игравших вроде как бы в большинстве гостей. И добились своего. Третий гол забил Егор Кулаков, подведя итог первой победе в сезоне.



Следующий матч ХК «Ростов» проведёт 23 сентября в Караганде (Казахстан) против местной «Сарыарки», действующего чемпиона ВХЛ.

