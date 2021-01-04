ФК «Ростов» проведет два тренировочных сбора в Испании

Футбольный клуб «Ростов» отправится на два зимних сбора в испанский город Марбелье. Сборы пройдут с 14 по 18 февраля, сообщается на официальном сайте команды.Отпуск «желто-синих» подойдет к концу 13 января. После спортсмены пройдут медицинский осмотр и приступят к тренировкам. Им предстоит показать себя в нескольких товарищеских матчах. О датах их проведения и соперниках проинформируют позже.Ближайший официальный матч ФК «Ростов» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене». Донской клуб проведет встречу с грозненским «Ахматом».