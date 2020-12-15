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Федерация гандбола расторгла контракт с бывшим тренером «Ростов-Дона»

Федерация гандбола расторгла контракт с бывшим тренером «Ростов-Дона»
Федерация гандбола России разорвала контракт с экс-тренером ГК «Ростов-Дон» – 52-летним Амбросом Мартином. Такое решение было принято после того, как женская сборная России проиграла Дании и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы-2020. Теперь гандболистки поборются за пятое место ЧЕ против команды Нидерландов.

Напомним, Амброс Мартин занял пост главного тренера сборной России в августе 2019 года. Весь год он совмещал работу в национальной команде и в клубе «Ростов-Дон». Но в августе текущего года покинул клуб. На смену Мартину пришел специалист из Швеции – Пер Юханссон.

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