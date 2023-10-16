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«БАРС-РГЭУ» проиграл «Университету-Югре» – 57:67

«БАРС-РГЭУ» проиграл «Университету-Югре» – 57:67
В домашнем матче ростовчане принимали оппонента из Ханты-Мансийска. Первая часть матча прошла в равной борьбе – 20:22. Во второй гости сумели оторваться. К большому перерыву «барсы» проигрывали – 32:39. В третьей десятиминутке южане был заметно лучше, и к заключительному отрезку встречи счёт уже равный – 48:48. Концовка, увы, осталась за «Университетом-Югрой». Итог – поражение ростовской команды, 57:67.

По индивидуальным показателям у хозяев самыми полезными стали Максим Григорьев (15 баллов), Андрей Красногор (10) и Максим Ткаченко (9). У гостей самым результативным был Александр Мартынов, набравший 19 очков.

В остальных встречах дня в Суперлиге «Тамбов» обыграл «Новосибирск» – 65:55, «Барнаул» был сильнее «Русичей» (Курск) – 112:71, «МБА-МАИ» (Москва) превзошла «Иркут» (Иркутск) – 72:67, «Динамо» (Владивосток) переиграло «Купол-Родники» (Ижевск) – 90:73, а «Химки» разгромили «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 97:55.

18 октября «БАРС-РГЭУ» на своём паркете сразится с «Химками».
Фото: БАРС-РГЭУ
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