«БАРС-РГЭУ» уступил «Тамбову» в Кубке России

Фото: БАРС-РГЭУ.

Первая игра 1/16 финала Кубка страны прошла в Ростове-на-Дону.В первые минуты лучше смотрелись хозяева – они быстро оторвались в счёте, и тренерский штаб гостей был вынужден взять тайм-аут. Ближе к концу первой части вечера «Тамбов» сумел сократить отрыв – 21:16. Во второй десятиминутке команды попеременно владели инициативой. К большому перерыв «БАРС-РГЭУ» вёл 40:35.В равной борьбе прошла и третья четверть. Развязка произошла в начале четвёртой отрезка поединка. Лучший игрок хозяев Алексей Нестеров получил пятый фол. И это, скорее всего, стало ключевым фактором. «Тамбов» сравнял счёт, вырвался вперёд и довёл дело до победы. Итог – проигрыш ростовского клуба 68:75.У хозяев самыми полезными стали Максим Ткаченко (18 баллов), Алексей Нестеров (15) и Максим Григорьев (13). У команды гостей Никита Иванов набил 15 очков.В остальных встречах игрового дня в Кубке России «Металлург» (Магнитогорск) обыграл «Университет-Югра» (Сургут) 101:92, БК «Московский» был сильнее ЦСКА-2 (Москва) 84:79.1 ноября в Тамбове пройдёт ответная игра. А в Суперлиге «БАРС-РГЭУ» 15 октября играет дома с «Университетом-Югрой».