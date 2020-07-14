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Звезда Playboy Мария Лиман сравнила услуги в Европе и Ростове

Звезда Playboy Мария Лиман сравнила услуги в Европе и Ростове

Ростовчанка Мария Лиман поделилась с подписчиками новым наблюдением. 16 июля звезда Playboy выложила пост в «Инстаграме», в котором рассказала, чем отличаются услуги в Лондоне и в Ростове.

В настоящее время ростовчанка живёт в сердце Англии. Недавно она вышла в магазин, и по дороге её встретил незнакомый парень на «Ламборгини». Он предложил девушке интимные услуги.
- Причём я не была одета вызывающе, - отметила Мария Лиман.

Девушка признаётся, что парень был очень настойчив и не принимал отказов. Тогда ростовчанке пришлось его «послать».
- В Ростове мне никогда не поступали такие заманчивые предложения на улице, - поделилась звезда.

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