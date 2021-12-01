Жители России пропустят единственное полное солнечное затмение в 2021 году
Лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин рассказал, почему россияне не смогут увидеть солнечное затмение. По словам специалиста, тень Луны пройдет исключительно по необитаемым территориям планеты.
Затмение происходит, когда Луна находится между планетой Земля и Солнцем. Таким образом она закрывает собой небесное светило. Люди, находящиеся в тени спутника, могут видеть звезды и планеты, расположенные вблизи Солнца, а также его «корону».
Единственное в 2021 году полное затмение Солнца произойдет 4 декабря - с 8:29 до 12:36 по московскому времени. По информации Роскосмоса, полная фаза продлится 1 минуту 54 секунды. Однако видна она будет только на территории Антарктиды. Постоянного населения на этом материке нет. Поэтому увидеть удивительное явление смогут только сотрудники научных станций, расположенных в Антарктиде.
- Тень Луны может попасть куда угодно с примерно равной вероятностью, - поделился с Rostov.ru Николай Дёмин. - Большую часть поверхности Земли занимают океаны, моря, горы, пустыни, леса и болота. Поэтому чаще всего полосы затмения проходят именно по таким местам.
Однако солнечное затмение - не единственный феномен в уходящем году. В середине месяца жители Ростовской области смогут наблюдать последний мощный метеорный поток - Геминиды. В ночь на 14 декабря будет видно до 100 «падающих звезд» в час.
Метеорный поток лучше всего наблюдать вдали от города. Никакие оптические приборы (бинокли, телескопы и т. д.) не понадобятся. В ясную погоду можно выехать за пределы города, чтобы полюбоваться удивительным явлением. Радиант потока находится в созвездии Близнецов. Чтобы его найти, нужно посмотреть на юго-запад (немного левее и ниже) от Полярной звезды, которая входит в Малую Медведицу. Близнецы окажутся прямо под Большой Медведицей.