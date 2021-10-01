Жители Дона приняли участие в Большом этнографическом диктанте
В Ростовской области стартовала VI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она традиционно приурочена ко Дню народного единства и пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Стать участником может каждый желающий, перейдя на сайт www.miretno.ru.
Организатором в донском регионе выступило правительство Ростовской области и министерство общего и профессионального образования.
– Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности жителей Донского края, их знаний о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, – отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Основная задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
Принять участие в этнографическом диктанте может любой - не только жители РФ, но и зарубежных стран. Диктант доступен на русском, испанском и английском языках. Задания появились на официальном сайте Большого этнографического диктанта еще 3 октября в 00:01. Участникам предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта РФ. Прохождение теста ограничено временем - 45 минут. Максимальное число баллов за выполнение заданий - 100.
Итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.